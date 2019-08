नई दिल्लीः पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का शनिवार दोपहर में निधन हो गया है. वह 66 साल के थे. उन्हे सांस लेने में दिक्कत और बेचैनी की शिकायत के बाद नौ अगस्त को एम्स में भर्ती करवाया गया था. एम्स ने 10 अगस्त के बाद से जेटली के स्वास्थ्य पर कोई बुलेटिन जारी नहीं किया था. रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को उनकी तबियत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी. उन्होंने आज दोपहर 12.07 बजे अंतिम सांस ली. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल तक उन्होंने कई अहम मंत्रालय संभाला. वह भाजपा के एक कद्दावर नेता होने के साथ-साथ देश के जानेमाने वकील थे.

Delhi: Former Union Minister and Senior BJP leader Arun Jaitley passes away at AIIMS pic.twitter.com/OTDwN7sM0w

जेटली ने खराब स्वास्थ्य के चलते 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था. एम्स में भर्ती किए जाने के बाद से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित सरकार के सभी मंत्री जेटली के स्वास्थ्य का हालचाल जानने एम्स जा चुके थे. पिछली रिपोर्ट में कहा गया था कि जेटली को लाइफ सपोर्ट सिस्मट पर रखा गया था. इस सिस्टम के बगैर उनके अहम अंग काम नहीं कर रहे थे.

Delhi: Former Union Minister and Senior BJP leader Arun Jaitley passes away at AIIMS. pic.twitter.com/pmr4xiyqYV



इस बारे में एम्स ने एक बयान जारी किया है. इसमें कहा गया है कि पूर्व वित्त मंत्री ने 12.07 बजे अंतिम सांस ली. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हैदराबाद की यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटने की बात कही है. अरुण जेटली लंबे समय से बीमार चल रहे थे.

Home Minister Amit Shah has cut short his visit to Hyderabad, and is returning to Delhi following passing away of former Finance Minister Arun Jaitley. https://t.co/jcyd3pel4z

— ANI (@ANI) August 24, 2019