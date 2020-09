देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) से 48 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 79 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. अरुणाचल प्रदेश के निगरानी अधिकारी डॉक्टर लोबसांग जाम्पा ने बताया कि राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एलो लिबांग (Alo Libang) भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं. Also Read - चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने अरुणाचल से लापता हुए 5 युवकों को भारत को सौंपा: रिपोर्ट

Today I was tested positive for COVID. I am Asymptomatic and following all the necessary instruction advised by doctors. Therefore, I request each and everyone who came in contact with me in the past few days, to isolate themselves, get themselves tested and follow as per SOPs.

— Alo Libang (@libang_alo) September 13, 2020