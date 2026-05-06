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इस राज्य के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, एक झटके में बढ़ गई सैलरी और पेंशन, नोट कर लें एरियर की डेट
अरुणाचल प्रदेश के DA और DR में बढ़ोतरी का असर सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर राज्य के वित्तीय ढांचे पर भी पड़ता है. इस फैसले से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.
अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू (Pema Khandu) सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर को बड़ी राहत दी है. सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% के इजाफे को मंजूरी दे दी है. मूल वेतन और पेंशन की दर 58% से बढ़कर 60% हो गई है. यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी. जनवरी से अप्रैल तक का बकाया एरियर दिया जाएगा. इस फैसले का फायदा करीब 1.09 लाख कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों को मिलेगा.
महंगाई भत्ता मूल वेतन का वह हिस्सा होता है, जो महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए दिया जाता है. इसी तरह, पेंशनहोल्डर को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) उनके पेंशन पर आधारित होती है. जब भी कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो सरकार समय-समय पर DA और DR में संशोधन करती है. ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति बनी रहे.
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कितना बढ़ेगा लाभ?
2% की इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर को मिलने वाला कुल DA/DR बढ़ जाएगा. यह वृद्धि सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिए यह मंथली इनकम में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी साबित होती है. खासतौर पर लोअर और मिडिल सैलकीड क्लास के लिए यह राहत ज्यादा मायने रखती है.
केंद्र के फैसलों के अनुरूप कदम
अक्सर राज्य सरकारें DA/DR में संशोधन केंद्र सरकार के फैसलों के अनुरूप करती हैं. हाल के समय में केंद्र सरकार द्वारा DA में बढ़ोतरी के बाद कई राज्यों ने भी इसी दिशा में कदम उठाए हैं. अरुणाचल प्रदेश सरकार का यह फैसला भी उसी क्रम का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे राज्य के कर्मचारी केंद्र के कर्मचारियों के बराबर लाभ प्राप्त कर सकें.
यह कदम राज्य सरकार की उस नीति को भी दर्शाता है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने पर जोर दिया जाता है. इससे न सिर्फ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर पड़ता है.
आर्थिक असर और सरकारी बोझ
DA और DR में बढ़ोतरी का असर सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर राज्य के वित्तीय ढांचे पर भी पड़ता है. इस फैसले से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, क्योंकि 1.09 लाख लाभार्थियों को बढ़ा हुआ पेमेंट करना होगा.
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एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह की बढ़ोतरी से बाजार में खपत बढ़ती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है. जब कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसा आता है, तो वे खर्च भी ज्यादा करते हैं, जिसका सकारात्मक असर व्यापार और सेवाओं पर पड़ता है.
आगे क्या?
अब कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर की नजर इस बात पर रहेगी कि यह बढ़ोतरी किस तारीख से लागू होगी और एरियर (बकाया) का पेमेंट कैसे किया जाएगा. आमतौर पर ऐसे फैसलों को पूर्व प्रभाव (Retrospective Effect) से लागू किया जाता है, जिससे कर्मचारियों को एकमुश्त राशि भी मिलती है.
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