मौत के बाद भी जिंदा रहा अरविंद का सपना! इंजीनियर के अंगदान से 4 लोगों को मिली नई जिंदगी, इमोशनल कर देगी कहानी

अरविंद वरदराजन की सड़क हादसे में मौत के बाद उनके अंग दान से कई लोगों को नई जिंदगी मिली. पत्नी डॉक्टर और बेटी ने उनका फैसला पूरा किया. इस घटना ने पूरे देश में अंगदान की अहमियत का संदेश दिया.

Organ Donation Emotional Story: चेन्नई की रहने वाली डॉक्टर डॉ. निशा वरदराजन ने अपने 27 साल के मेडिकल करियर में कई बार जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई को बहुत करीब से देखा था. उन्होंने कई मरीजों को बचाया और कई परिवारों को मुश्किल खबरें भी सुनाईं, लेकिन ये खबर उनके लिए एक दिन ऐसा आया जब उन्हें खुद अपने जीवन की सबसे दर्दनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा.

दरअसल, डॉ. निशा के पति अरविंद एक सिविल इंजीनियर थे और अपने काम के लिए अक्सर अलग-अलग जगहों पर साइट विजिट पर जाते थे. सितंबर की एक शाम वह काम से लौट रहे थे. रास्ते में श्रीपेरुमबुदुर के पास उनकी कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना गंभीर था कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा.

जब डॉ. निशा को फोन आया और वह अस्पताल पहुंचीं, तब तक सभी डॉक्टर अरविंद की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे. उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और मशीनें उनकी सांसें चला रही थीं. डॉक्टरों ने तुरंत सीटी स्कैन किया, जिससे पता चला कि उनके दिमाग को बहुत गंभीर चोट लगी है.

साइन किया था ऑर्गन डोनर कार्ड

कई जांचों और मेडिकल टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने बताया कि अरविंद ब्रेन डेड हो चुके हैं. इसका मतलब था कि उनका दिमाग हमेशा के लिए काम करना बंद कर चुका है और अब उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है. डॉ. निशा और उनकी 17 साल की बेटी मीनल के लिए ये फैसला लेना बहुत कठीन था, लेकिन इसी दौरान अस्पताल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ने उन्हें याद दिलाया कि अरविंद ने तीन साल पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करते समय ऑर्गन डोनर कार्ड साइन किया था.

निशा को तुरंत वह दिन याद आया जब अरविंद मजाक करते हुए घर आए थे और बोले थे कि ‘अगर कभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे अंग किसी और के काम आ सकें.’ उस समय ये बात सामान्य लगी थी, लेकिन अब वही फैसला कई लोगों की जिंदगी बदल सकता था. मां और बेटी ने थोड़ी देर आपस में बात की और आखिरकार अरविंद की आखिरी इच्छा को पूरा करने का फैसला किया. इसके बाद अंगदान की प्रक्रिया शुरू हुई और दक्षिण भारत के कई अस्पतालों को तुरंत सूचना भेजी गई.

सबसे पहले अरविंद का लिवर बेंगलुरु में रहने वाले 25 साल के युवक को ट्रांसप्लांट किया गया, जो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था. उसी समय उनकी एक किडनी दूसरे मरीज को दी गई, जिससे उसकी हालत में तेजी से सुधार हुआ. दूसरी तरफ हैदराबाद में एक छोटे बच्चे को हार्ट ट्रांसप्लांट मिला, जो जन्म से ही दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित था. वहीं कोच्चि में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को अरविंद के कॉर्निया मिलने से फिर से देखने की क्षमता मिल गई.

लोगों के मैसेज मिलने लगे

इन सफल सर्जरी के बाद धीरे-धीरे अरविंद के परिवार को उन लोगों के मैसेज मिलने लगे, जिनकी जिंदगी इस अंगदान से बदल गई थी. बेंगलुरु के युवक ने पत्र लिखकर बताया कि अब वह फिर से काम पर लौट सका है. हैदराबाद के बच्चे के माता-पिता ने लिखा कि अब उनका बेटा क्रिकेट खेलने का सपना देख रहा है. कुछ महीनों बाद एक ट्रांसप्लांट जागरूकता कार्यक्रम में अरविंद की पत्नी और बेटी की मुलाकात उन लोगों में से एक व्यक्ति से हुई, जिसकी जिंदगी इस दान से बची थी. वह भावुक होकर उनके सामने खड़ा था और उसके पास धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं थे.

डॉ. निशा ने उससे बस इतना कहा, ‘धन्यवाद मत कहिए, बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीए.’ भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (NOTTO) काम करता है. 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है. अरविंद की कहानी ये साबित करती है कि एक इंसान का फैसला कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है. उनकी जिंदगी भले ही खत्म हो गई, लेकिन उनके अंगों ने कई लोगों को नई उम्मीद और नई जिंदगी दे दी.