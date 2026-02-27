Hindi India Hindi

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अदालत से बरी, CBI केस में क्लीन चीट

दिल्ली के बहुचर्चित शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं.

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

Delhi liquor policy scam case: दिल्ली के बहुचर्चित शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं. अदालत से राहत मिलने के बाद केजरीवाल रो पड़े और कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था.

ये खबर अपडेट की जा रही है…