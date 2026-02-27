By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अदालत से बरी, CBI केस में क्लीन चीट
दिल्ली के बहुचर्चित शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं.
Delhi liquor policy scam case: दिल्ली के बहुचर्चित शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं. अदालत से राहत मिलने के बाद केजरीवाल रो पड़े और कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था.
ये खबर अपडेट की जा रही है…
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें