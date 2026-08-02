E-20 के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की डिजिटल रैली, 7 लाख लोगों ने देखा लाइव

E-20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल के टाउनहॉल में 7 लाख लोग लाइव जुड़े. पीएम मोदी के कार्यक्रम से तुलना के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई.

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Arvind Kejriwal on E20 Petrol (Image: AI)

देश में E-20 पेट्रोल को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है. इसी बीच शनिवार को सोशल मीडिया पर एक अलग ही मुकाबला देखने को मिला. एक तरफ दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल का नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई-20 आयोजित हुआ. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव कार्यक्रम भी चल रहा था. लेकिन इस बार चर्चा भाषणों से ज्यादा दोनों कार्यक्रमों को देखने वाले लोगों की संख्या को लेकर हुई. आम आदमी पार्टी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर टाउनहॉल के दौरान करीब 7,00,262 लोग एक साथ लाइव जुड़े. वहीं उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर करीब 3,324 लोग लाइव दिखाई दिए. इन आंकड़ों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए गए और दोनों कार्यक्रमों की तुलना शुरू हो गई.

आम आदमी पार्टी ने इसे जनता की आवाज बताया

आम आदमी पार्टी ने इस आंकड़े को अपनी बड़ी जीत बताया. पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ यूट्यूब का नंबर नहीं, बल्कि ई-20 पेट्रोल को लेकर लोगों की बढ़ती चिंता का संकेत है. पार्टी नेताओं के अनुसार लाखों लोगों ने टाउनहॉल इसलिए देखा क्योंकि वहां आम लोगों की परेशानियों पर खुलकर बात हुई. कार्यक्रम में वाहन मालिकों, मैकेनिकों, प्रोफेसरों, डिलीवरी राइडर्स और दूसरे लोगों ने अपने अनुभव साझा किए. कई लोगों ने कहा कि ई-20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है. कुछ ने इंजन पर असर और सर्विस का खर्च बढ़ने की बात कही. पुरानी गाड़ियों पर ई-20 के असर को लेकर भी कई सवाल उठाए गए. पार्टी का दावा है कि पहली बार इतने बड़े मंच पर आम वाहन चालकों की समस्याओं को विस्तार से सुना गया.

केजरीवाल ने सरकार के सामने रखीं तीन बड़ी मांगें

टाउनहॉल के दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से तीन प्रमुख मांगें रखीं. पहली मांग यह थी कि देश के हर पेट्रोल पंप पर लोगों को शुद्ध पेट्रोल और ई-20 पेट्रोल दोनों का विकल्प मिले. दूसरी मांग थी कि शुद्ध पेट्रोल की तुलना में ई-20 पेट्रोल की कीमत कम रखी जाए, ताकि लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके. तीसरी मांग में उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत 84 रुपये प्रति लीटर से कम की जानी चाहिए. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार बिना पूरी वैज्ञानिक जानकारी सार्वजनिक किए ई-20 को तेजी से लागू कर रही है. उनका कहना था कि उपभोक्ताओं की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और लोगों को अपनी पसंद का विकल्प मिलना चाहिए.

सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए कई सवाल

टाउनहॉल के बाद सोशल मीडिया पर ई-20 पेट्रोल को लेकर बहस और तेज हो गई. कई यूजर्स ने सवाल किया कि अगर ई-20 पेट्रोल इतना फायदेमंद है तो लोगों को शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देने में परेशानी क्यों हो रही है. कुछ लोगों ने लिखा कि सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने सरकार की नीति का समर्थन भी किया और कहा कि ई-20 से लंबे समय में देश को फायदा हो सकता है. सोशल मीडिया पर दोनों तरह की राय देखने को मिली. इसी वजह से यह मुद्दा पूरे दिन चर्चा में बना रहा और हजारों पोस्ट तथा वीडियो शेयर किए गए.

7 लाख बनाम 3 हजार की तुलना बनी चर्चा का विषय

आम आदमी पार्टी इस टाउनहॉल को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रैली बता रही है. पार्टी का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर लोगों का जुड़ना दिखाता है कि ई-20 पेट्रोल का मुद्दा सीधे आम जनता से जुड़ा है. दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि अलग-अलग कार्यक्रमों की तुलना केवल लाइव दर्शकों के आधार पर करना सही नहीं माना जा सकता. उनका तर्क है कि दोनों कार्यक्रमों का विषय, समय और दर्शकों का व्यवहार अलग हो सकता है. इसके बावजूद 7 लाख बनाम 3 हजार का आंकड़ा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है. विपक्ष इसे सरकार की नीतियों के खिलाफ बढ़ते असंतोष का संकेत बता रहा है, जबकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बहस लगातार जारी है.