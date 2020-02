नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आईबी के एक कर्मचारी की मौत पर शोक प्रकट किया. खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी का शव उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित चांद बाग इलाके में मिला. अधिकारियों ने बताया कि खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत शायद पथराव से हुई. अंत्यपरीक्षण के लिए उनके शव को गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया.

Such a tragic loss of life. The culprits must not be spared. 20 people have already lost their lives. So painful to watch people of Delhi suffering

Praying that we recover from this tragedy soon n work together to undo damage done to people n communities https://t.co/5iYR5jiNbu

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 26, 2020