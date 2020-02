नई दिल्ली: तीसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरवाल ने अपने संभावित कैबिनेट सहयोगियों के साथ रात्रिभोज किया और राष्ट्रीय राजधानी के विकास के ‘‘रोडमैप’’ पर चर्चा की. चर्चा में आगामी तीन महीनों के दौरान उठाए जाने वाले कदमों को प्राथमिकता दी गई.

आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों को बताया कि केजरीवाल ने मंत्रिपद की शपथ लेने जा रहे अपने सभी साथियों से ‘गारंटी कार्ड’ में शामिल वादों को प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने के लिये कहा. उन्होंने कहा, ‘हमें शपथ लेते ही गारंटी कार्ड में किये गए अपने वादों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू करने के लिये कहा गया है.’

केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ‘केजरीवाल की 10 गारंटियां’ नामक कार्ड जारी किया था. कार्ड में केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को कुछ गारंटी दी, जिसमें दो करोड़ पौधे लगाने, यमुना नदी को साफ करने और अगले पांच वर्षों में दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की योजना शामिल है.

Hosted my Delhi Cabinet designate colleagues for dinner at my residence. Congratulated them on their victory in the election and wished them success for their terms as Ministers in the Delhi govt. pic.twitter.com/NTAT1yXQUn

