नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए छह जनवरी को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद तीस हजारी अदालत परिसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री Delhi CM अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal द्वारा मोहल्ला क्लीनिक खोलने का वादा करने पर चुनाव आयोग Election Commission of India ने गुरुवार को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया.

Election Commission of India ने केजरीवाल को भेजे नोटिस में उनसे 31 जनवरी को शाम पांच बजे तक इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है. आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, मकर संक्रांति से पहले 13 जनवरी को वकीलों द्वारा आयोजित लोहड़ी समारोह में केजरीवाल ने दिल्ली के सभी अदालत परिसरों में जमीन मुहैया कराए जाने पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने का वादा किया था.

इस मामले में दिल्ली भाजपा के नेता नीरज की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल से जवाब तलब किया है. आयोग ने इसे प्रथम दृष्टया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उनसे इस बारे में अपना पक्ष रखने को कहा है.

नोटिस में आयोग ने वकीलों के समक्ष केजरीवाल के भाषण में दिल्ली की सभी अदालतों में मोहल्ला क्लीनिक और जिम खोलने का वादा करने की सीईओ द्वारा पुष्टि करने की भी बात कही है. नोटिस के अनुसार तीस हजारी अदालत में दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा था कि वह सभी अदालतों में मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए तैयार हैं, अगर इसके लिए अदालत के अंदर जगह मुहैया करा दी जाए तो मोहल्ला क्लीनिक mohalla clinic और जिम बनवा देंगे.

Delhi CM & AAP leader Arvind Kejriwal has been issued a notice by Election Commission of India for violating Model Code of Conduct over his promise to build mohalla clinic in a court complex. He has to submit his reply by January 31. BJP had filed a complaint with EC. (file pic) pic.twitter.com/kM36fNHawD

