Restore हुआ अरविंद केजरीवाल का Instagram, PM मोदी और Meta पर बोला था हमला

Arvind Kejriwal Instagram Restricted: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया कंपनी Meta पर गंभीर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि भारत में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर बैन जैसी स्थिति बना दी गई है, लेकिन कंपनी की तरफ से अब तक न तो कोई साफ वजह बताई गई है और न ही इस समस्या को दूर करने का तरीका समझाया गया है. हालांकि, अब उनका इंस्टा रिस्टोर कर दिया गया है. इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की.
केजरीवाल ने अपने पोस्ट में Meta और Meta India को टैग करते हुए पूछा कि आखिर उनके अकाउंट को भारत में क्यों सीमित किया गया. उनका कहना है कि उन्होंने कंपनी के भारतीय कार्यालय से मौखिक रूप से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. उन्होंने यह भी कहा कि ईमेल भेजने के बावजूद केवल औपचारिक जवाब मिले, जबकि वास्तविक समस्या का समाधान नहीं किया गया.
इस पूरे मामले में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि Meta सरकार के दबाव में काम कर रही है. उनके अनुसार, अगर सोशल मीडिया कंपनियां निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेंगी तो लोगों का उन पर भरोसा कम होगा. हालांकि, उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक दस्तावेज या तकनीकी जानकारी साझा नहीं की है.
ये विवाद ऐसे समय सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही Meta एक अन्य मामले को लेकर चर्चा में था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फेसबुक पोस्ट पर तकनीकी कारणों से अस्थायी रोक लग गई थी. बाद में Meta के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे तकनीकी गलती बताते हुए पोस्ट को बहाल कर दिया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी. इसी घटना का उल्लेख करते हुए केजरीवाल ने सवाल उठाया कि उनके मामले में कंपनी अब तक चुप क्यों है.
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