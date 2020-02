नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को होने वाले अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया है. आप सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा गया. अरविंद केजरीवाल मुख्‍यमंत्री पद पर अपनी कैबिनेट के साथ रविवार को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

बता दें कि आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 16 फरवरी को रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में दिल्‍ली के निवासियों को आमंत्रित किया है. उन्‍होंने 13 फरवरी को अपने निमंत्रण में लोगों से कहा है. केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट किया, ”दिल्ली वासियों आपका बेटा तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है. आपको अपने बेटे को आशीर्वाद देने आना है. रामलीला मैदान में रविवार 16 फरवरी को सुबह दस बजे.

Delhi: Preparations underway for swearing-in ceremony of Chief Minister designate Arvind Kejriwal at Ramlila Ground. He will take oath as CM for the third time on February 16. pic.twitter.com/qaoR5xgJME

— ANI (@ANI) February 14, 2020