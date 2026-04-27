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Arvind Kejriwal Letter To Justice Swarna Kanta Sharma Delhi Excise Policy Case Latest Update

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल? चिट्ठी भेज किया ये ऐलान, क्या राहत के लिए SC जाएंगे

Arvind Kejriwal letter to Justice Swarna Kanta Sharma: अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर उनकी अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया है. बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने पहले ही उनकी रिक्यूजल याचिका खारिज करते हुए इसे संस्था पर दबाव बनाने की कोशिश बताया था.

अरविंद केजरीवाल का ओपन लेटर

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिक्यूजल पिटीशन खारिज होने के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को चिट्ठी लिखी. एक्साइज पॉलिसी मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा खुद को सुनवाई से अलग करने (Recusal) की याचिका खारिज किए जाने के बाद, अरविंद केजरीवाल ने ये कदम उठाया है. इस चिट्ठी में उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में हाजिर होने से इनकार किया है. वहीं, कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल जल्द ही दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. बता दें कि एक्साइज पॉलिसी मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है.

केजरीवाल ने ‘जस्टिस’ को लिखी चिट्ठी

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखा है कि वे अब उनके सामने न तो व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और न ही अपने वकील के जरिए अपना पक्ष रखेंगे. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने पत्र में महात्मा गांधी के सत्याग्रह का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह फैसला लिया है. वहीं, केजरीवाल का अपने मामले में ही असाइन्ड जज को चिट्ठी लिखना एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

In all humility and with complete respect for judiciary, I have written the following letter to Justice Swarna Kanta Sharma, informing her that pursuing Gandhian principles of Satyagraha, it won’t be possible for me to pursue this case in her court, either in person or through a… pic.twitter.com/HmyOyNYug8 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 27, 2026

केजरीवाल ने कहा कि जब वे पहली बार अदालत में आए थे, तो उनके मन में एक ही सवाल था कि क्या मुझे न्याय मिलेगा? अब यह सवाल उनके विवेक में और गहरा हो गया है. उन्होंने कानून के प्रसिद्ध सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि वह होते हुए दिखना भी चाहिए. उनके अनुसार, किसी भी नागरिक को ऐसी परिस्थितियों को अनदेखा करने के लिए नहीं कहा जा सकता जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं. केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वे न्यायपालिका के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि उन्हें इसी न्यायपालिका से जमानत और डिस्चार्ज जैसी राहतें मिली हैं.

चिट्ठी में केजरीवाल ने जजों के किसी मामले से हटने के उदाहरण भी दिए. उन्होंने लिखा कि जस्टिस सुजॉय पॉल (2024): मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से तबादला मांगा क्योंकि उनका बेटा उसी कोर्ट में वकालत कर रहा था. जस्टिस अतुल श्रीधरन (2023) ने अपनी बेटी के प्रैक्टिस शुरू करने के चलते तबादला लिया. जस्टिस वी. शिवरमन नायर ने केरल हाईकोर्ट से ट्रांसफर मांगा, जब उनकी बेटी और बहू ने वहां वकालत शुरू की. केजरीवाल ने ये भी कहा कि जजों के परिवारिक सदस्यों का उसी अदालत में वकालत करने को हितों का टकराव है. उन्होंने पिछले जजों के उदाहरण देते हुए तर्क दिया कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जस्टिस शर्मा को खुद को अलग कर लेना चाहिए था. चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वे अब इस सुनवाई में हिस्सा नहीं लेंगे.

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केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका खारिज

इससे पहले, अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में जस्टिस शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि उनकी अदालत केवल चुनिंदा मामलों, विशेषकर उनके और भाजपा के राजनीतिक विरोधियों से जुड़े मामलों को ही असाधारण गति से सुन रही है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट और संभावित हितों के टकराव (Conflict of Interest) का भी जिक्र किया. केजरीवाल का तर्क है कि इन परिस्थितियों में उन्हें एक निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं दिखती.

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का कड़ा रुख

पिछले हफ्ते जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की रिक्यूसल याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था. उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि यदि अदालत बिना किसी ठोस सबूत के केवल आशंकाओं के आधार पर सुनवाई से हटती है, तो यह कर्तव्य का परित्याग और संस्थागत आत्मसमर्पण माना जाएगा. जज ने टिप्पणी की कि याचिका में लगाए गए आरोप केवल संदेह पर आधारित हैं और उनमें कोई तथ्यात्मक साक्ष्य नहीं है, जो किसी न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठा सके.

क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल?

चिट्ठी में केजरीवाल ने यह भी साफ किया है कि वे जस्टिस शर्मा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं. ये मामला तब शुरू हुआ, जब निचली अदालत ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 22 अन्य को एक्साइज पॉलिसी मामले में आरोपमुक्त (Discharge) कर दिया था, जिसे सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा…