दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की उद्धव से मुलाकात, ठाकरे बोले- 'हम लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ आए हैं'

दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात की. इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान, सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह भी मौजूद रहे. अरविंद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को गिराया जा रहा है. दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश इस बात का परिचायक है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करती.

वहीं, उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद कहा कि हम उन लोगों को हराने के लिए एक साथ आए हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं. उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सब देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं. मुझे लगता है कि हमें ‘विपक्षी’ दल नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें (केंद्र को) ‘विपक्षी’ कहा जाना चाहिए क्योंकि वे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ हैं. इसके साथ ही आप नेता केजरीवाल यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार से गुरुवार को मुलाकात करेंगे.