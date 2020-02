नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections 2020) में भारी बहुमतों से जीत दर्ज करने के बाद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने इस समारोह को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और पूरी प्लानिंग के बाद शपथ ग्रहण के लिए रविवार का दिन चुना है, ताकि हर वर्ग के लोग अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले सकें.

यह समारोह कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में दिल्ली को संवारने में योगदान देने वाले 50 विशेष अतिथियों के साथ ही पूरी दिल्ली को न्यौता भेजा गया है.

Delhi: A banner seen at Ramlila Ground where preparations are underway for the swearing-in ceremony of Chief Minister-designate Arvind Kejriwal https://t.co/PoxqhcX6Zv pic.twitter.com/s7gqnQP284

— ANI (@ANI) February 16, 2020