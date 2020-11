नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार महामारी की रोकथाम के लिए कई कदम उठा रही है और सात से 10 दिन के भीतर स्थिति नियंत्रण में आ जानी चाहिए. केजरीवाल ने कहा कि शहर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के पीछे ‘सबसे बड़ा कारण’ प्रदूषण है. Also Read - यूरोप के शहरों की तर्ज पर बनेंगी दिल्ली की सड़कें, दिल्‍ली सरकार जल्‍द लॉन्‍च करेगी पायलट प्रोजेक्‍ट

उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, ‘‘ पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं. मैं इसको लेकर चिंतित हूं. हमने इसे नियंत्रण में करने के लिए सभी उचित कदम उठाए हैं. अगले सप्ताह हम इस संबंध में और कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं. मेरा मानना है कि स्थिति सात से 10 दिन के भीतर नियंत्रण में आ जानी चाहिए और मामले कम होने लगेंगे.’’ Also Read - अरविंद केजरीवाल की 'AAP' सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रदूषण है. यहां 20 अक्टूबर तक स्थिति नियंत्रण में थी.’’ एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा पराली को गलाने के लिए तैयार किए गए मिश्रण से दिल्ली के 24 गांवों में 70 से 95 फीसदी पराली विघटित हो चुकी है. Also Read - दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर: कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में आए केजरीवाल, दिल्ली में पटाखे पूरी तरह बैन

The #COVID19 situation in Delhi should come under control in the next 7 to 10 days. We are taking all the necessary measures: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/XPiggEqRVf

— ANI (@ANI) November 13, 2020