नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अनाज मंडी (Anaj Mandi) इलाके में लगी आग में अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग इस घटना में बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. स्थिति को देखते हुए अधिकारियों का कहना है कि अभी मौत के आंकड़ों में और भी वृद्धि होने की आशंका हैं.

ऐसे में घटनास्थल का जायजा लेने मौके पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है और घायलों को भी 1-1 लाख देने की घोषणा की है.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal at LNJP Hospital, Delhi: One injured person has received more than 50% burns, 8 others admitted to hospital due to smoke inhalation. Around 15 people are injured in the incident. pic.twitter.com/kpCpJ6Z80Q

— ANI (@ANI) December 8, 2019