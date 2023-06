Opposition Meet: बैठक से पहले ही विपक्षी एकता को झटका! मीटिंग में शामिल होने के लिए केजरीवाल ने रखी यह शर्त

Opposition Meet: अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होने की कवायद में लगा है. विपक्षी दल किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं. इसी कवायद में महागठबंधन के नेतृत्व में शुक्रवार (23 मार्च) को पटना में विपक्षी पार्टियों की बड़ी बैठक होने जा रही है. बैठक में राहुल गांधी (Rahul Gandhi), कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) समेत कई नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है.

न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के सामने एक शर्त रख दी है. AAP का कहना है कि अगर यह शर्त पूरी होती है तभी वह केजरीवाल बैठक में शामिल होंगे. ANI सूत्रों के हवाले से बताया कि अगर कांग्रेस पटना विपक्ष की बैठक में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन का आश्वासन नहीं देगी, तो आम आदमी पार्टी बैठक से बाहर रहेगी. उधर, कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बैठक में अध्यादेश मुद्दा नहीं है, बल्कि BJP को हराने पर चर्चा होगी.