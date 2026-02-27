By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
शराब घोटाले से बरी होने के बाद केजरीवाल का पहला बयान, बताया क्यों की गई ये कोशिश
Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवालने कहा है कि ये सत्य की जीत है. ये भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था.
Arvind Kejriwal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से शराब घोटाले में बरी हो के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेहद भावुक बातें कही हैं.
ये खबर अपडेट हो रही है.
