Hindi India Hindi

Arvind Kejriwal S First Statement After Being Acquitted In The Liquor Scam Said Why Was This Attempt Made

शराब घोटाले से बरी होने के बाद केजरीवाल का पहला बयान, बताया क्यों की गई ये कोशिश

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवालने कहा है कि ये सत्य की जीत है. ये भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था.

(photo credit ANI, for representation only)

Arvind Kejriwal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से शराब घोटाले में बरी हो के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेहद भावुक बातें कही हैं.

ये खबर अपडेट हो रही है.