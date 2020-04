नई दिल्ली: देश में फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है. इस कारण कई लोग अपने अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं. इसमें छात्र, मजदूर व अन्य लोग भी अपने घरों से दूर फंसे हुए है. इस बाबत छात्रों को अन्य राज्यों से वापस लाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अनुमति दे दी गई थी. इसी कड़ी में यूपी सरकार के बाद दिल्ली सरकार ने राज्य के छात्रों को कोटा राजस्थान के शहर कोटा से वापस लाने की तैयारियों में जुट चुकी है. Also Read - नए सेशन में एडमिशन के दौरान छात्रों को विश्वद्यालय को बताना पड़ेगा कि लॉकडाउन में कहां रह रहे थे

इस बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, "दिल्ली सरकार कोटा से छात्रों को जल्द वापस दिल्ली लाने के लिए व्यवस्था कर रही है. " उत्तर प्रदेश सरकार अपने छात्रों को लाने के लिए यह व्यवस्था पहले ही कर चुकी है. कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है. देश भर के हजारों छात्र यहां कोचिंग लेने के लिए आए थे और लॉकडाउन की वजह से यहां फंस गए हैं.

Delhi govt is making arrangements to soon bring Del students back home from Kota

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 30, 2020