Arvind Kejriwal को ED ने किया तलब, Delhi शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया

Delhi News Today: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ के लिए तलब किया है. AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ED ने दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मामले (Delhi Liquor Policy Case) में पूछताछ के लिए बुलाया है. जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal ED News) को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है. मालूम हो कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल से CBI इस मामले में पूछताछ हो चुकी है. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह फिलहाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में पहले से ही जेल में बंद हैं.

ED (Enforcement Directorate) summons Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal, asking him to appear before them on 2nd November in connection with the Delhi excise policy case.

