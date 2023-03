अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी पर बोला हमला, कहा- 'आज अगर सिसोदिया-सत्येंद्र जैन BJP ज्वाइन कर लें तो फिर कल ही...'

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर जमकर हमला बोला. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे मंत्रियों को झूठे केस में गिरफ़्तार करके ये दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं. मैं दिल्ली वालों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के काम बिल्कुल नहीं रुकेंगे. केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia News) को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने शिक्षा में अच्छा काम किया. सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य में अच्छा काम किया.

If Manish Sisodia joins BJP today, won’t he be released tomorrow? All cases will be withdrawn. If Satyendar Jain joins BJP today, all cases will be withdrawn & he’d be released from jail tomorrow. Issue isn’t corruption but to stop work & send CBI-ED after opposition: Delhi CM pic.twitter.com/6GhEp0y1Pj — ANI (@ANI) March 1, 2023

केजरीवाल ने कहा, अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन BJP में शामिल हो जाएं तो उन्हें तुरंत रिहाई मिल जाएगी..ये बस AAP को रोकना चाहते हैं, पंजाब में हम जीते तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ. AAP आंधी है जिसे ये रोक नहीं सकते, उसे कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया और AAP का समय आ गया है.

उन्होंने कहा कि शराब नीति बहाना है इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ. असल में PM चाहते हैं कि दिल्ली में हो रहा अच्छा काम रुक जाए. हमने सबसे अच्छा काम शिक्षा और स्वास्थय क्षेत्र में किया है और दोनो मंत्रियों को जेल में डाल दिया. मैं आश्वासन देता हूं कि काम नहीं रुकेगा.