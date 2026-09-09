दिल्ली हारने के बाद भी केजरीवाल पर AAP का भरोसा कायम, फिर बने राष्ट्रीय संयोजक

AAP अब पंजाब के साथ-साथ गुजरात, गोवा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने पर फोकस कर रही है. ऐसे में राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर केजरीवाल की नई भूमिका और पार्टी की रणनीति पर आने वाले चुनावों में सबकी नजर रहेगी.

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अरविंद केजरीवाल तीन अलग-अलग समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं. (ANI)

आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया है. पार्टी की नेशनल काउंसिल की वर्चुअल बैठक में बुधवार (9 सितंबर 2026) को अरविंद केजरीवाल को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय संयोजक चुन लिया गया. बैठक में पार्टी के 330 सदस्य वर्चुअली शामिल हुए. इसके साथ ही AAP ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी गठन किया है.

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, AAP की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद केजरीवाल के नाम पर किसी अन्य नेता ने दावेदारी नहीं की. इसके बाद उन्हें निर्विरोध राष्ट्रीय संयोजक चुन लिया गया. पार्टी संगठन में यह फैसला ऐसे समय हुआ है, जब AAP दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद संगठन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

आम आदमी पार्टी ने पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव और एनडी गुप्ता को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है. इसके अलावा 23 सदस्यों वाली नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है.

Arvind Kejriwal unanimously re-elected as the national convener of Aam Aadmi Party (AAP). A total of 330 members participated in the Aam Aadmi Party’s (AAP) National Council meeting held virtually this evening. During the meeting, Arvind Kejriwal was unanimously elected as the… — ANI (@ANI) September 9, 2026

दिल्ली चुनाव में हार के बाद बड़ी चुनौती

AAP के लिए पिछला राजनीतिक दौर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है. 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी थी. खुद अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे. इसके बाद पार्टी के सामने दिल्ली से बाहर अपने संगठन और राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की चुनौती बढ़ गई.

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अप्रैल 2026 में AAP को उस समय एक और बड़ा झटका लगा, जब राघव चड्ढा समेत सात सांसदों ने पार्टी छोड़कर BJP का दामन थाम लिया. ऐसे में केजरीवाल का दोबारा राष्ट्रीय संयोजक चुना जाना पार्टी की आगे की रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

पंजाब चुनाव पर AAP का फोकस

AAP के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पंजाब विधानसभा चुनाव है. पंजाब में फिलहाल पार्टी की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता बचाए रखना AAP के लिए बेहद अहम होगा.

पार्टी गुजरात और गोवा में भी अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है. उत्तर प्रदेश में भी AAP सांसद संजय सिंह संगठन को मजबूत करने में सक्रिय हैं. ऐसे में केजरीवाल के सामने दिल्ली से बाहर पार्टी के विस्तार और आगामी चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.

नई टीम के साथ आगे की तैयारी

केजरीवाल के दोबारा राष्ट्रीय संयोजक चुने जाने के साथ AAP ने अपने संगठन को नई टीम भी दी है. पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 23 सदस्य शामिल हैं. माना जा रहा है कि संगठन में यह बदलाव आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

26 नवंबर 2012 को हुई थी AAP की स्थापना

आम आदमी पार्टी (AAP) की स्थापना 26 नवंबर 2012 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर की गई थी. 2011-12 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद केजरीवाल ने राजनीतिक दल बनाने का फैसला लिया था. 26 नवंबर को पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती है. इस दिन संविधान दिवस भी होता है.

3 बार दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल तीन अलग-अलग समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं. उनका पहला कार्यकाल 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक यानी कुल 49 दिन का रहा. दूसरा कार्यकाल 14 फरवरी 2015 से 16 फरवरी 2020 तक रहा. तीसरा कार्यकाल 16 फरवरी 2020 से 17 सितंबर 2024 तक रहा है.

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