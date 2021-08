Arvind Kejriwal will go to Uttarakhand आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को उत्तराखंड का दौरा करेंगे. यात्रा के दौरान केजरीवाल अगले साल की शुरुआत में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन हासिल करने के लिए मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ और घोषणाएं करेंगे.Also Read - Uttarakhand Lockdown Update: उत्‍तराखंड में 24 अगस्‍त तक बढ़ा Corona Curfew, जानें डिटेल

केजरीवाल ने ट्वीट किया, "मैं कल (मंगलवार) उत्तराखंड जा रहा हूं. आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है. यह घोषणा उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी." पार्टी के सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल आगामी चुनावों के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकते हैं. आप के सूत्रों ने बताया कि आप की उत्तराखंड इकाई पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के लिए दबाव बना रही है.

पिछले महीने उत्तराखंड के अपने पिछले दौरे के दौरान केजरीवाल ने हर घर में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी. उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि अगर आप अगले साल राज्य में सरकार बनाती है तो सभी पुराने बिजली बिल को हटा दिया जाएगा.

इनके साथ ही, केजरीवाल ने यह भी घोषणा की थी कि वह कृषि उद्देश्यों के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करेंगे और राज्य में शून्य बिजली कटौती होगी. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी प्रति माह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 100 यूनिट से ऊपर की कुल बिजली पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है.

