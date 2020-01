नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल पर भ्रांति फैलाकर 2015 का विधानसभा चुनाव जीतने आरोप लगाया और दावा किया कि इस बार उनकी सभी कोशिशें विफल होंगी. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ‘जीत की गूंज’ सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वर्षों से दिल्ली के लोगों का अधिकार रोककर बैठी थीं. दिल्ली में कांग्रेस और आप सरकार की अनदेखी के कारण कई जगह झुग्गियां हैं.

Union Home Minister Amit Shah at ‘Jeet Ki Goonj’ program in Delhi: Kamal ka button (on EVM) itni zor se dabana ki uss button ke current se hi 8th Feb ki shaam ko hi Shaheen Bagh wale uth kar chale jaayen. #DelhiElections2020 https://t.co/Ck7CDFSINo

— ANI (@ANI) January 25, 2020