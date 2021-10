Drug Party Case: ड्रग्स और रेव पार्टी मामले में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित तीनों लोगों को सोमवार को मुंबई की एक अदालत में पेश किया जाएगा. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की एक टीम तीनों को लेकर मुंबई की एक अदालत में पहुंच गई है.Also Read - Drug Party Case: एक दिन के लिए NCB की कस्टडी में भेजे गए शाहरुख के बेटे Aryan Khan समेत तीनों आरोपी

Mumbai | All accused arrested yesterday following NCB raid on a cruise ship off Mumbai coast brought to a city court pic.twitter.com/LgW93ZdyuN

— ANI (@ANI) October 4, 2021