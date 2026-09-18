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TMC का नाम और सिंबल फ्रीज होने पर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, बोले- वोट चोरी, सरकार चोरी और अब पार्टी चोरी, ये लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक

चुनाव आयोग ने दो गुटों में बंट चुकी तृणमूल कांग्रेस के सिंबल और पार्टी के नाम को फ्रीज कर दिया है. इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 18, 2026, 12:51 PM IST
Rahul Gandhi on PM Modi
राहुल गांधी @X.com
  • TMC के सिंबल और पार्टी नाम को ECI ने किया फ्रीज तो भड़के राहुल गांधी
  • राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर मोदी सरकार पर साधा निशाना
  • बोले- पूरी पार्टी चोरी हो सकती है तो करोड़ो भारतीयों के वोट क्यों नहीं
  • BJP चुनाव आयोग ने पर लगाया मिलकर काम करने का आरोप

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार और चुनाव आयोग (ECI) पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है. हाल ही में पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता से बाहर हुई तृणमूल कांग्रेस (TMC) टूट गई. विधानसभा में पार्टी दो गुटों में बंट गई, जबकि उसके सांसदों ने एक अलग ही पार्टी में विलय कर केंद्र की सत्ता में काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को समर्थन दिया है.

ECI ने TMC का सिंबल और नाम किया फ्रीज

इस बीच राज्य की दो सीटों पर उपचुनाव होने है, जिसे लेकर पार्टी के सिंबल और नाम के इस्तेमाल को लेकर दोनों गुटों में खींचतान है. दोनों गुट अपने आप को असली गुट होने का दावा कर रहे हैं. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के लिए पार्टी के ‘नाम’ और ‘चुनाव चिह्न’ को फिलहाल फ्रीज करने का आदेश दिया है.

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BJP और चुनाव आयोग पर सांठगांठ का आरोप

चुनाव आयोग के इस एक्शन पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने टीएमसी के बहाने एक बार फिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए वोट चोरी और सरकार सांठगांठ का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वोट चोरी, सरकार चोरी और अब पार्टी चोरी, ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं.

राहुल गांधी का ट्वीट

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट किया, ‘पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब तृणमूल कांग्रेस. हर बार एक ही पैटर्न, भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं. फिर उसका चुनाव चिह्न छीन लिया जाता है.’

उन्होंने लिखा, ‘जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं. वोट चोरी. सरकार चोरी. अब पार्टी चोरी. ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं.’

चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

इसके साथ ही, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला. उन्होंने ‘एक्स’ पोस्ट में कहा, ‘चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है. मगर उल्टा वो उन ताकतों की मदद कर रहा है, जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं. यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है. यह हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की लड़ाई है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है.’

अभी नहीं दिखेगा TMC का चुनाव चिह्न और पार्टी का नाम

दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के लिए पार्टी के ‘नाम’ और ‘चुनाव चिह्न’ को फिलहाल फ्रीज करने का आदेश दिया है. इसका मतलब है कि जब तक आयोग इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं ले लेता, तब तक न ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और न ही ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट किसी भी चुनाव के लिए टीएमसी के नाम और पार्टी के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर पाएगा.

विधानसभा चुनावों के बाद 2 गुटों में बंट गई तृणमूल कांग्रेस

गौरतलब है कि अप्रैल में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस दो गुटों में बंट गई. यह विवाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने से शुरू हुआ था. बाद में टीएमसी के 80 में से करीब 58 विधायक ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी गुट का हिस्सा बने. यह संख्या दलबदल विरोधी कानून के तहत जरूरी दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से अधिक थी. इस कदम से तृणमूल कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई. दोनों गुट टीएमसी और पार्टी के चुनाव चिह्न पर दावा कर रहे हैं. फिलहाल, आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है.

राहुल के आरोपों को BJP  ने दिया जवाब

राहुल गांधी के इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी तुरंत सफाई देते हुए कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाया है. पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस तो कई राजनीतिक दलों को खा चुकी है और वह जब सत्ता में नहीं थी तो सरकार बनाती थी और गिराती थी. वह कई नेताओं और पार्टियों को खा चुकी है.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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