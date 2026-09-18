TMC का नाम और सिंबल फ्रीज होने पर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, बोले- वोट चोरी, सरकार चोरी और अब पार्टी चोरी, ये लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार और चुनाव आयोग (ECI) पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है. हाल ही में पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता से बाहर हुई तृणमूल कांग्रेस (TMC) टूट गई. विधानसभा में पार्टी दो गुटों में बंट गई, जबकि उसके सांसदों ने एक अलग ही पार्टी में विलय कर केंद्र की सत्ता में काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को समर्थन दिया है.
इस बीच राज्य की दो सीटों पर उपचुनाव होने है, जिसे लेकर पार्टी के सिंबल और नाम के इस्तेमाल को लेकर दोनों गुटों में खींचतान है. दोनों गुट अपने आप को असली गुट होने का दावा कर रहे हैं. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के लिए पार्टी के ‘नाम’ और ‘चुनाव चिह्न’ को फिलहाल फ्रीज करने का आदेश दिया है.
चुनाव आयोग के इस एक्शन पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने टीएमसी के बहाने एक बार फिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए वोट चोरी और सरकार सांठगांठ का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वोट चोरी, सरकार चोरी और अब पार्टी चोरी, ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं.
पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस।
हर बार एक ही पैटर्न – BJP और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है।
जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं।
वोट चोरी। सरकार चोरी।…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2026
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट किया, ‘पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब तृणमूल कांग्रेस. हर बार एक ही पैटर्न, भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं. फिर उसका चुनाव चिह्न छीन लिया जाता है.’
उन्होंने लिखा, ‘जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं. वोट चोरी. सरकार चोरी. अब पार्टी चोरी. ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं.’
इसके साथ ही, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला. उन्होंने ‘एक्स’ पोस्ट में कहा, ‘चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है. मगर उल्टा वो उन ताकतों की मदद कर रहा है, जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं. यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है. यह हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की लड़ाई है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है.’
दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के लिए पार्टी के ‘नाम’ और ‘चुनाव चिह्न’ को फिलहाल फ्रीज करने का आदेश दिया है. इसका मतलब है कि जब तक आयोग इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं ले लेता, तब तक न ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और न ही ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट किसी भी चुनाव के लिए टीएमसी के नाम और पार्टी के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर पाएगा.
गौरतलब है कि अप्रैल में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस दो गुटों में बंट गई. यह विवाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने से शुरू हुआ था. बाद में टीएमसी के 80 में से करीब 58 विधायक ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी गुट का हिस्सा बने. यह संख्या दलबदल विरोधी कानून के तहत जरूरी दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से अधिक थी. इस कदम से तृणमूल कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई. दोनों गुट टीएमसी और पार्टी के चुनाव चिह्न पर दावा कर रहे हैं. फिलहाल, आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है.
राहुल गांधी के इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी तुरंत सफाई देते हुए कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाया है. पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस तो कई राजनीतिक दलों को खा चुकी है और वह जब सत्ता में नहीं थी तो सरकार बनाती थी और गिराती थी. वह कई नेताओं और पार्टियों को खा चुकी है.
BJP National Spokesperson Dr. @SudhanshuTrived addresses a press conference at BJP headquarters in New Delhi. https://t.co/GUGG6MJKOI
— BJP (@BJP4India) September 18, 2026
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
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