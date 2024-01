प्राण-प्रतिष्ठा के दिन सरकारी दफ्तरों में हाफ-डे पर आगबबूला हुए ओवैसी, बोले- 'BJP ने ईद पर...'

Ayodhya Ram Mandir: केंद्र सरकार की तरफ से आज रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दिन यानि 22 जनवरी को सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई. मोदी सरकार के इस फैसले से जहां एक तरफ लोगों में खुशी का माहौल है वहीं, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के मन में सवाल खड़े हो गए. सरकार के फैसले का कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, कि ये है सबका विकास?

हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने ‘X’ पर एक पोस्ट कर कहा, ‘बीजेपी शासित राज्य ने ईद-मिलाद-उन-नबी की छुट्टी रद्द कर दी. संवैधानिक अथॉरिटी ने शुक्रवार को होने वाली नमाज के लिए मिलने वाले 30 मिनट के ब्रेक को खत्म कर दिया. ये सबका विकास है, लेकिन किसी के लिए तुष्टीकरण (बहुमत को छोड़कर) नहीं है.’

Eid Milad un Nabi holiday was cancelled by a BJP state govt. A constitutional authority did away with a 30-min break on Fridays for namaz.

This is “Development for all appeasement for none (except majority)” https://t.co/Iqhn8eklRP

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 18, 2024