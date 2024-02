आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर ओवैसी ने उठाए सवाल, जानें क्या कहा?

Bharat Ratna to LK Advani: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduaddin Owaisi) ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वर‍िष्‍ठ नेता लाल कृष्‍ण आडवाणी को ‘भारत रत्‍न’ (Bharat Ratna) द‍िए जाने की घोषणा पर तंज कसा है. ओवैसी ने सोशल मीड‍िया प्लेटफार्म ‘एक्‍स’ पर पोस्ट कर कहा, ”लालकृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न उचित है. हिंसा में जान गंवाने वाले भारतीयों की कब्रें सीढ़ियों के अलावा और कुछ नहीं हैं.”

Well deserved #BharatRatna for LK Advani. The graves of Indians who lost their lives in violence are nothing but stepping stones. pic.twitter.com/UwtdENrvLf

