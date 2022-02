नई दिल्ली: AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने हमले के बाद संसद में ये मुद्दा उठाया है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है. इसलिए मुझे की Z श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए. मैं इसे ठुकराता हूं. मुझे बस A श्रेणी का नागरिक बना दो. कृपया न्याय करें. जिन्होंने गोलियां चलाईं, उन पर UAPA के तहत कार्रवाई की जाए.Also Read - 30 साल में पहली बार यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस, प्रियंका ने कहा- हम पूरी ताकत से मैदान में हैं

असदुद्दीन ओवैसी पर कल हमला हुआ था, वह यूपी के मेरठ इलाके से दिल्ली लौट रहे थे, इसी दौरान उनकी कार पर गोलियां चलाई गई हैं. पुलिस ने एक हमलावर को अरेस्ट भी कर लिया है. उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं, जिससे फायर किये गये थे. हमले के बाद से इसे लेकर बड़ा हड़कंप मच गया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया था.

I don’t fear death. I don’t want Z category security, I reject it; make me an ‘A’ category citizen. I’ll not remain silent. Please do justice…charge them (shooters) with UAPA…appeal govt to end hate, radicalization: AIMIM MP Asaduddin Owaisi over attack on his vehicle in UP pic.twitter.com/mYRBeot37u

