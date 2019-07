नई दिल्ली: एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूएपीए कानून के दुरुपयोग के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि सत्ता से बाहर होते ही कांग्रेस मुसलमानों की ‘बिग ब्रदर’ बन जाती है. सदन में ‘विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक-2019’ पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि यूएपीए कानून का जो दुरुपयोग हुआ है उसकी असली दोषी कांग्रेस है.

Asaduddin Owaisi, AIMIM MP in Lok Sabha on Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act Bill: I blame Congress party for this. They’re the main culprits for bringing this law. When they’re in power they’re bigger than BJP, when they lose power they become big brother of Muslims pic.twitter.com/5q2Ept9miu

— ANI (@ANI) July 24, 2019