नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आ रहे मामलों के बीच AIMIM प्रमुख और एमपी असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्‍यमंत्री को व्‍हाट्सएप का कंटेट प्रोड्यूसर नहीं बनाचा चाहिए.

दरअसल, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना तब साधा जब मोहम्‍मद जुबैर नाम के व्‍यक्ति ने एक न्‍यूज पोर्टल का जिक्र करते हुए ट्वीट कि दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आरोप लगाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का अभ्यास नहीं करने के कारण कोरोनोवायरस के सकारात्मक परीक्षण के बाद जहांगीरपुरी में एक परिवार मीडिया का ध्यान केंद्रित हो गया. इस ट्वीट में मोहम्‍मद जुबैर ने लिखा- #AltNewsFactCheck ने दावा किया कि यह गलत है. | @ArchitMeta

बता दें कि दिल्‍ली के जहांगीरपुरी में एक परिवार के 26 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर आई थी. वहीं इस खबर की सुर्खियों के बीच दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्‍होंने सोशस डिस्‍टेंसिंग का पालन नहीं किया है. इसके बाद एक पोर्टल की फैक्‍ट फाइंडिंग टीम ने दावा किया था कि यह खबर सही नहीं है.

Hospitals didn’t test Ajiman Bibi despite symptoms & ‘discovered’ that she was +ve after her funeral! How’d CM cover up these lapses of his govt? He made up a “26 member कुनबा” SOLELY from his कल्पना & blamed them for it. A CM shouldn’t be producing content for whatsapp forwards https://t.co/N7cPfEjPOi

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 30, 2020