राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) के मुस्लिम वाले बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने हमला बोला है. भागवत ने अपने बयान में कहा था कि भारतीय मुस्लिम दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं. भागवत के इसे बयान पर हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने ट्वीट कर निशाना साधा है. Also Read - भारतीय मुसलमानों को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा- 'भारत के संविधान में सिर्फ...'

What is measure of our happiness? That a man named Bhagwat can constantly tell us how grateful we should be to the majority? The measure of our happiness is whether our dignity under Constitution is respected. Don't tell us how 'happy' we're while your ideology wants… pic.twitter.com/DjRe5lhSBx

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 10, 2020