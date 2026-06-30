'अगर ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो...', राम मंदिर दान विवाद पर ओवैसी का तंज- RSS को भी घेरा

Owaisi Statement On Ram Mndir Theft: राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर AIMIM के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं. बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. ओवैसी ने कहा कि ट्रस्ट से बड़ी गलती हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को सदस्य बनाया गया होता, तो घोटाला सामने आने पर उसी को दोषी ठहराकर कार्रवाई कर दी जाती. उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है.
अपने भाषण में ओवैसी ने कहा कि अगर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को सदस्य बनाया गया होता, तो घोटाले के बाद उसका एनकाउंटर कर दिया जाता, बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया जाता और मामला वहीं खत्म कर दिया जाता. उन्होंने यह बयान मौजूदा कानून व्यवस्था और कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाते हुए दिया. ओवैसी का कहना था कि अलग-अलग मामलों में कार्रवाई का तरीका एक जैसा नहीं दिखता है.
ओवैसी ने राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का नाम लेते हुए भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में चंपत राय पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें पुलिस हिरासत में भी नहीं लिया जा रहा. ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का इस्तेमाल सभी लोगों के लिए एक समान होना चाहिए और किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने बीजेपी और RSS पर भी निशाना साधा. उन्होंने पूछा कि क्या चंपत राय उनके करीबी हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे. ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों पर अक्सर देश विरोधी होने के आरोप लगाए जाते हैं, उसी समय पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर अलग रुख क्यों अपनाया जा रहा है. उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब देने की मांग की.
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