सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) के दौरान कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाने का चलन बीते कई सालों से चलता आ रहा है. यूपी के कई शहरों में इस साल भी ऐसा देखा गया है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने इसे लेकर हमला बोला है. औवेसी ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा. AIMIM सांसद ने कहा कि 'एक से मोहब्बत और दूसरे से नफरत क्यों?' ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) का नाम लिये बिना कहा कि 'अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं, तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए.'

एक के बाद एक कई ट्वीट में अखबारों की खबर शेयर करते हुए ओवैसी ने लिखा, 'पुलिस ने पंखुड़ियां बौछार कीं, कांवड़ियों का झंडों से 'इस्तक़बाल' किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतेहाई शफकत से पेश आए. दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की, ताकि कांवड़ियें नाराज न हो जाएं, यूपी हुकूमत ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी.

कांवड़ियों के जज़्बात इतने मुतज़लज़ल हैं कि वे किसी मुसलमान पुलिस अहलकार का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह भेद-भाव क्यों? यकसानियत नहीं होनी चाहिए? एक से नफ़रत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मज़हब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोज़र क्यों? 3/n pic.twitter.com/DPZwC02iNF — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 26, 2022

ओवैसी ने कहा, ‘यह ‘रेवड़ी कल्चर’ नहीं है? मुसलमान, खुली जगह पर चंद मिनट के लिए के नमाज़ भी अदा करे तो ‘बवाल’ हो जाता है. मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, हिरासती तशद्दुद, NSA, UAPA, लिंचिंग, बुल्डोज़र और तोड़-फोड़ का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने अगले ट्वीट में कहा, ‘कांवड़ियों के जज़्बात इतने मुतजलजल हैं कि वे किसी मुसलमान पुलिस अहलकार का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. यह भेद-भाव क्यों? यकसानियत नहीं होनी चाहिए? एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोज़र क्यों? उन्होंने आगे लिखा, ‘अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं, तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए.’