असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी. राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में होने हैं. ओवैसी ने कहा कि पार्टी की राजस्थान इकाई की औपचारिक शुरुआत जल्द ही कर दी जाएगी.Also Read - UP Election 2022: अखिलेश यादव ने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने से किया इनकार, AIMIM ने दिया ये जवाब

ओवैसी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हम राजस्थान में अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे और यहां पर शुरुआत करेंगे.’ Also Read - T20 World Cup: 'कौन फैला रहा नफरत'; ओवैसी बोले- भारतीय टीम में 11 खिलाड़ी लेकिन मुस्लिम खिलाड़ी को निशाना बना रहे लोग

We have decided to launch our party in Rajasthan in the next 1-1.5 months. Since we are launching the party in the state, we will definitely contest the next Assembly elections: AIMIM President Asaduddin Owaisi in Jaipur pic.twitter.com/X6OfzLfILd

— ANI (@ANI) November 15, 2021