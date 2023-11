Asembly Polls 2023: नितिन गडकरी ने बताया 5 में से कितने राज्यों में BJP को मिल रही जीत? लोकसभा चुनाव पर कही यह बात | VIDEO

Asembly Polls 2023: मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है. मिजोरम में चुनाव खत्म हो चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ में एक फेज के वोट डाले जा चुके हैं. मध्यप्रदेश (MP Polls Date) में 17, राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाने बाकी हैं. इसके साथ-साथ छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा. चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे. इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने मंगलवार को नागपुर में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) निश्चित रूप से 5 में से तीन राज्यों में जीत दर्ज करेगी.

#WATCH | Nagpur: On the upcoming Assembly elections in 5 states, Union Minister Nitin Gadkari says, “We are definitely going to win 3 out of 5 states. Our numbers will increase in Mizoram and in Telangana we will get victory. I believe that we are also going to win the Lok Sabha… pic.twitter.com/FNudiQnCSb

— ANI (@ANI) November 14, 2023