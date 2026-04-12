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Asha Bhosle Passes Away Know What Everyone From Pm Modi To The Film Industry Leading Actors Said

आशा भोसले के निधन, जानें PM मोदी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों ने क्या कहा...

Asha Bhosle death: आशा भोसले के निधन की खबर सुनते ही देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ, अभिनेता अक्षय कुमार सहित फिल्मी जगत के तमाम दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

आशा भोसले (इमेज AI से है)

भारतीय संगीत जगत की बहुमुखी आवाजों में से एक, आशा भोसले का रविवार को मुंबई में निधन हो गया. वह 92 वर्ष की थीं. उनके निधन की सूचना बेटे, आनंद भोसले ने दिया. आनंद भोसले ने कहा कि मां अब हमारे बीच नहीं रहीं. उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए सोमवार सुबह 11 बजे उनके निवास स्थान पर रखा जाएगा, जहां प्रशंसक और दिग्गज उन्हें अंतिम विदाई दे सकेंगे. आशा भोसले के निधन की खबर बाहर आते ही पीएम मोदी से फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों ने दिवंगत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. आइये जानते हैं किसने उनसे जुड़े क्या याद साझा किए…

पीएम मोदी ने दी भावभीनी विदाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि आशा भोसले जी के निधन से गहरा दुख हुआ. वह भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक थीं. उनकी असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर के अनगिनत दिलों को छुआ. पीएम ने आगे कहा कि उनकी सुरीली धुनों और जीवंत रचनाओं में कालातीत चमक थी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा.

Deeply saddened by the passing of Asha Bhosle Ji, one of the most iconic and versatile voices India has ever known. Her extraordinary musical journey, spanning decades, enriched our cultural heritage and touched countless hearts across the world. Be it her soulful melodies or… pic.twitter.com/SbFrzf1Meu — Narendra Modi (@narendramodi) April 12, 2026

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आशा भोसले के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि भारत की सुर सम्राज्ञी आशा भोसले जी का निधन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है. उन्हें अपने X पर आगे लिखा कि पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने हजारो फिल्मों एवं संगीत एल्बम्स में अपनी आवाज़ दी. उनके गाये हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है. उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी. रक्षामंत्री के बाद लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आशा भोसले के निधन पर शोक जताया.

महान गायिका आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनकी आवाज़ के माध्यम से उनकी कला सदा हमारे बीच अमर रहेगी। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल प्रियजनों और प्रशंसकों के साथ है। pic.twitter.com/Pbi1YgKcrp — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 12, 2026

वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस मौके पर शोक जाहिर किया. उन्होंने कहा कि उनका निधन सभी संगीत प्रेमियों के दुखद है.

आज हर भारतीय और विशेषकर मेरे जैसे हर संगीत प्रेमी के लिए दुःखद दिन है, जब हम सबकी प्रिय आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रहीं। आशा ताई ने न सिर्फ अपनी मधुर आवाज और अद्वितीय प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाई, बल्कि अपने सुरों से भारतीय संगीत को भी और अधिक समृद्ध किया। हर तरह के संगीत में… pic.twitter.com/ICbqgW6j38 — Amit Shah (@AmitShah) April 12, 2026

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वहीं, अक्षय कुमार ने आशा भोसले के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आशा भोसले के निधन से मेरा जो नुकसान हुआ है, उसे शब्दों में नहीं बता सकता. उनकी सुरीली आवाज हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी. ओम शांति.

No words can convey the loss I feel at Asha Bhosle ji’s demise. Unki surily awaaz hamesha hamesha ke liye amar rahegi. Om Shanti pic.twitter.com/GNEl7QFt8M — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 12, 2026



मनोज मुंतशिर ने इंस्टाग्राम पर आशा ताई की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि, ‘कुछ लोग यूं बुलंद थे कि दास्तान हो गए. पैदा हुए जमीन पर और आसमान हो गए. आज एक आसमान ने जमीन छोड़ दई है. आप बहुत याद आएंगी ताई. ओम शांति.’

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फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने आशा भोसले के निधन पर लिखा कि हमने एक महान हस्ती को खो दिया है. उन्होंने भी दिवंगत की आत्मा से नाराजगी जताई.