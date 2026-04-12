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आशा भोसले के निधन, जानें PM मोदी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों ने क्या कहा...

Asha Bhosle death: आशा भोसले के निधन की खबर सुनते ही देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ, अभिनेता अक्षय कुमार सहित फिल्मी जगत के तमाम दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

Published date india.com Published: April 12, 2026 2:53 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
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आशा भोसले (इमेज AI से है)

भारतीय संगीत जगत की बहुमुखी आवाजों में से एक, आशा भोसले का रविवार को मुंबई में निधन हो गया. वह 92 वर्ष की थीं. उनके निधन की सूचना बेटे, आनंद भोसले ने दिया. आनंद भोसले ने कहा कि मां अब हमारे बीच नहीं रहीं. उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए सोमवार सुबह 11 बजे उनके निवास स्थान पर रखा जाएगा, जहां प्रशंसक और दिग्गज उन्हें अंतिम विदाई दे सकेंगे. आशा भोसले के निधन की खबर बाहर आते ही पीएम मोदी से फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों ने दिवंगत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. आइये जानते हैं किसने उनसे जुड़े क्या याद साझा किए…

पीएम मोदी ने दी भावभीनी विदाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि आशा भोसले जी के निधन से गहरा दुख हुआ. वह भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक थीं. उनकी असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर के अनगिनत दिलों को छुआ. पीएम ने आगे कहा कि उनकी सुरीली धुनों और जीवंत रचनाओं में कालातीत चमक थी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आशा भोसले के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि भारत की सुर सम्राज्ञी आशा भोसले जी का निधन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है. उन्हें अपने X पर आगे लिखा कि पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने हजारो फिल्मों एवं संगीत एल्बम्स में अपनी आवाज़ दी. उनके गाये हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है. उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी. रक्षामंत्री के बाद लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आशा भोसले के निधन पर शोक जताया.

वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस मौके पर शोक जाहिर किया. उन्होंने कहा कि उनका निधन सभी संगीत प्रेमियों के दुखद है.

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वहीं, अक्षय कुमार ने आशा भोसले के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आशा भोसले के निधन से मेरा जो नुकसान हुआ है, उसे शब्दों में नहीं बता सकता. उनकी सुरीली आवाज हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी. ओम शांति.


मनोज मुंतशिर ने इंस्टाग्राम पर आशा ताई की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि, ‘कुछ लोग यूं बुलंद थे कि दास्तान हो गए. पैदा हुए जमीन पर और आसमान हो गए. आज एक आसमान ने जमीन छोड़ दई है. आप बहुत याद आएंगी ताई. ओम शांति.’


फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने आशा भोसले के निधन पर लिखा कि हमने एक महान हस्ती को खो दिया है. उन्होंने भी दिवंगत की आत्मा से नाराजगी जताई.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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