ASHA workers Salary Hike: आशा कर्मियों के लिए खुशखबरी, यहां बढ़ी सैलरी; छह की जगह अब मिलेंगे 10 हजार रुपये

ASHA workers Salary Hike: आशा वर्कर्स के लिए अच्छी खबर है. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अब आशा कर्मियों को 6 की जगह 10 हजार रुपये दिये जाएंगे. पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी (N Rangaswamy) ने इसकी घोषणा की. न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, ‘पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने विधानसभा में घोषणा की कि आशा कर्मियों का वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा.

