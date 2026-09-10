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मुझे शर्मिंदगी हो रही है और मैं इस हाइवे का उद्घाटन करने नहीं आऊंगा: नितिन गडकरी

देश के हाइवेमैन के रूप में अपनी पहचान बना चुके केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मुंबई-गोवा हाइवे को चौड़ा करने के प्रोजेक्ट में हुई देरी से निराश हैं.

Written by: Arun Kumar Edited by: Arun Kumar
Updated: September 10, 2026, 12:14 PM IST
Nitin Gadkari
नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (तस्वीर- Instagram)
  • मुंबई-गोवा हाइवे की चौड़ीकरण में देरी से नाराज हैं गडकरी
  • बोले- इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन में नहीं आऊंगा
  • अक्टूबर में बाय-रोड आऊंगा मुंबई से गोवा खुद करूंगा इसका निरीक्षण
  • केंद्रीय मंत्री ने ट्रैफिक, सड़क और पर्यावरण को लेकर गोवा सरकार को दिए कई सुझाव

नरेंद्र मोदी सरकार में सड़क परिवहन और हाइवे मंत्रालय संभाल रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक हाइवे प्रोजेक्ट में हुई देरी से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं. समय पर या समय पूर्व अपने प्रोजेक्ट पूरा करने के मामले में अपनी पहचान बना चुके गडकरी मुंबई-गोवा हाइवे के चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में हुई देरी पर अपनी नाराजगी जता रहे थे. उन्होंने कहा कि अब वह अक्टूबर में जब मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो यहां से इस सड़क मार्ग के जरिए गोवा जाएंगे और खुद इस हाइवे का निरीक्षण करेंगे.

गडकरी बोले- महसूस होती है शर्मिंदगी

उन्होंने कहा, ‘मैं पहले ही यह घोषणा कर चुका हूं कि मैं चौड़े हो रहे इस (मुंबई-गोवा) हाइवे के उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में हुई बहुत ज्यादा देर के चलते शर्म महसूस होती है.’ उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी.

और पढ़ें: क्या राजनीति से संन्यास ले रहे हैं नितिन गडकरी? बोले- अब पहले की तरह नहीं कर सकता काम, बाद में आई यह सफाई

‘अक्टूबर में रोड से आऊंगा मुंबई टू गोवा’

इसके आगे उन्होंने कहा, ‘मैं अक्टूबर में मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करूंगा और यहां से सड़क मार्ग से गोवा आऊंगा, जिससे मैं इस हाइवे का स्वंय निरीक्षण करूंगा कि क्या यात्रियों की यात्राओं को सुगम बनाने में यह कारगर है या नहीं.’ उन्होंने पणजी के पास पोर्वोरिम में छह लेन वाले एलिवेटेड रोड कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद यह बात कर रहे थे.

गडकरी बनाना चाहते हैं यह रिकॉर्ड

इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी या खराब काम के लिए जिम्मेदार अधिकतम ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और अधिकारियों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं. इसके साथ ही सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी तथा खराब क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों एवं अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. गडकरी ने कहा, ‘अब मैं एक साल के भीतर अधिकतम संख्या में ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने और अधिकारियों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं. मैं अब इसे रोकने वाला नहीं हूं.’

वाहनों की आधुनिकीकरण पर भी जोर

उन्होंने गोवा सरकार से मुंबई-गोवा राजमार्ग के किनारे राज्य की वास्तुकला, खान-पान और हस्तशिल्प परंपराओं को दर्शाने वाली सुविधाएं विकसित करने को कहा. उन्होंने पेट्रोल-डीजल पंप के साथ जैव ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य वैकल्पिक ईंधन के लिए सुविधाएं विकसित करने की भी वकालत की.

सड़क सुधार और पर्यावरण पर भी दी सलाह

गडकरी ने राजमार्ग पर वैज्ञानिक तरीके से पौधे लगाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि यह तय करने के लिए अध्ययन होना चाहिए कि कौन सी प्रजातियां लगाई जाएं और कौन सी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ती हैं. गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन तथा इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और फ्लेक्स-फ्यूल प्रौद्योगिकियों के अधिक इस्तेमाल की वकालत करते हुए कहा कि इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.

(भाषा इनपुट्स के साथ)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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