नई दिल्ली: दिवंगत वित्त मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली की अस्थियों को उनके बेटे रोहन ने सोमवार को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित किया. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल भी इस दौरान मौजूद रहे. जेटली का शनिवार की सुबह निधन हुआ. वह कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे. उनका अंतिम संस्कार रविवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय राजधानी के निगमबोध घाट पर हुआ. वह 66 साल के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे.

Ashes of former Union Minister and senior BJP leader #ArunJaitley were immersed in river Ganga at Haridwar by his son Rohan, earlier today. #Uttarakhand pic.twitter.com/G2Pz97kIzO

