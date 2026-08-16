'रात में हमारे साथ खाना...', पूर्व TMC विधायक आशीष बनर्जी के भाई ने क्या कहा? TMC दफ्तर में मिला था शव

पूर्व TMC विधायक आशीष बनर्जी रविवार सुबह बीरभूम के पार्टी कार्यालय में मृत मिले. परिवार के मुताबिक पिछली रात वह सामान्य थे. मौके से कथित सुसाइड नोट मिला, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार और बदनाम किए जाने की बात कही गई थी.

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पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पूर्व TMC विधायक आशीष बनर्जी की मौत ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है. पांच बार विधायक रह चुके बनर्जी रविवार सुबह रामपुरहाट स्थित पार्टी कार्यालय के एक कमरे में मृत पाए गए. पुलिस के अनुसार कमरे के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे. पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई और शव बरामद किया. मौके से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है, हालांकि उसकी प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और शुरुआती तौर पर मौत को आत्महत्या मानकर आगे की कार्रवाई कर रही है. घटना ने उनके परिवार, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

आशीष बनर्जी के छोटे भाई प्रशांत बनर्जी ने बताया कि शनिवार रात परिवार के साथ खाना खाने के दौरान उनके व्यवहार में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे किसी परेशानी का अंदाजा लगाया जा सके. परिवार के मुताबिक वह सामान्य दिखाई दे रहे थे और किसी तरह के तनाव में नजर नहीं आए. प्रशांत उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने पार्टी कार्यालय में उनका शव देखा और पुलिस को सूचना दी. उन्होंने बताया कि आशीष रोज सुबह टहलने के बाद कुछ समय पार्टी कार्यालय में बैठते थे और घटना वाले दिन भी उन्होंने अपनी यही दिनचर्या अपनाई थी. परिवार का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि आशीष ने अपनी जान खुद ली होगी. इसी वजह से परिवार की ओर से घटना को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं.

पार्टी कार्यालय में कैसे मिला शव?

बीरभूम के पुलिस अधीक्षक विदित राज भुंडेश के अनुसार पुलिस को सूचना मिलने के बाद टीम TMC कार्यालय पहुंची. जिस कमरे में आशीष बनर्जी मिले, उसके दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे. पुलिस ने एक दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया. इसके बाद शव बरामद किया गया और मौके से एक कथित नोट भी मिला. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नोट आशीष बनर्जी के लेटरहेड पर लिखा हुआ प्रतीत होता है. हालांकि जांच पूरी होने से पहले नोट को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नोट वास्तव में उन्हीं ने लिखा था या नहीं और घटना से पहले उनकी मानसिक तथा व्यक्तिगत स्थिति क्या थी. पोस्टमार्टम और अन्य जांच से भी मौत की परिस्थितियों को समझने में मदद मिलेगी.

कथित नोट में क्या लिखा है?

मौके से मिले बताए जा रहे एक पन्ने के नोट में आशीष बनर्जी ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार में शामिल होने से इनकार किया था. उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने किसी काम के बदले पैसे नहीं लिए. नोट में कथित रूप से यह भी लिखा था कि उनके खिलाफ उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी. तारापीठ-रामपुरहाट विकास प्राधिकरण यानी TRDA के टेंडर से जुड़े मामलों का भी इसमें उल्लेख बताया गया है. उन्होंने कथित तौर पर कहा कि टेंडर, चेक जारी करने, प्लान मंजूरी और NOC से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका नहीं थी. नोट में राजनीति में आने को लेकर अफसोस जताने और पार्टी के भीतर कथित गलत कामों का हमेशा विरोध नहीं कर पाने की बात भी सामने आई है. हालांकि इस पूरे नोट की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

TRDA विवाद से कैसे जुड़ा मामला?

आशीष बनर्जी की मौत ऐसे समय हुई जब TRDA से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे थे. बीजेपी ने हाल में दावा किया था कि तारापीठ-रामपुरहाट विकास प्राधिकरण में वित्तीय भ्रष्टाचार सामने आया है और इसमें आशीष बनर्जी की भूमिका थी. हालांकि आशीष बनर्जी की ओर से सामने आए कथित नोट में इन आरोपों को खारिज किया गया है. उन्होंने कथित तौर पर TRDA के टेंडर से जुड़े फैसलों से खुद को अलग बताया. यही वजह है कि उनकी मौत के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो सकते हैं. फिलहाल जांच एजेंसियों के लिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि TRDA विवाद, कथित आरोपों और उनकी मौत के बीच कोई वास्तविक संबंध था या नहीं.