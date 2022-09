नई दिल्ली: राजस्थान में कांग्रेस की राज्य सरकार के संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार रात दिल्ली पहुंच गए और गुरुवार को जल्द ही उनकी पार्टी आलाकमान सोनिया गाँधी के साथ मुलाकात होने की संभावना है.Also Read - DA Hike: केंद्रीय कर्मियों के बाद इस राज्य के कर्मचारियों, पेंशनर्स की भी बल्ले-बल्ले, महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी

राजस्थान में संकट पैदा होने के बाद गहलोत पहली बार दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत ने मीडियाकर्मियों से राजस्थान के सियासी संकट पर कहा, सब ठीक है. कल कांग्रेस की (अंतरिम) अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिलूंगा उसके बाद बात करूंगा. राहुल गांधी महंगाई, बेरोज़गारी, तानाशाही को लेकर निकले हैं. किसी को नहीं पता देश किस दिशा में जा रहा है. यह घर की बातें है और आंतरिक राजनीति में चलता रहता है.

गहलोत ने कहा, हम कांग्रेस अध्यक्ष के अधीन काम करते हैं. आने वाले समय में उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा. मीडिया को देश के मुद्दों को समझना चाहिए. लेखकों, पत्रकारों को देशद्रोही कहा जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है. हमें उनकी चिंता है और राहुल गांधी उनके लिए यात्रा पर हैं.

राजस्थान में संकट पैदा होने के बाद गहलोत पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं. माना जा रहा है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर वर्तमान गतिरोध पर विराम लगाने का प्रयास करेंगे हालांकि, इस संकट के कारण अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की उनकी संभावना को झटका लगा है.

