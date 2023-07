मानहानि केस में अशोक गहलोत को समन, राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजस्थान के CM को 7 अगस्त को किया तलब; जानें क्या है मामला

संजीवनी घोटाला (What Is Sanjivani Scam) मानहानि केस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी कर 7 अगस्त को तलब किया है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) की तरफ से दायर मानहानि की शिकायत पर राज्यस्थान के सीएम को तलब किया गया है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में कथित संजीवनी घोटाले पर टिप्पणियों को लेकर उन्हें बदनाम करने के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था.

Delhi’s Rouse Avenue Court summons Rajasthan CM & Congress leader Ashok Gehlot (in file pic) in a defamation complaint filed by Union Minister Gajendra Singh Shekhawat. The Court seeks Gehlot’s presence in court on August 7, 2023. Union Minister of Jal Shakti, Gajendra Singh… pic.twitter.com/0L5XquM4MR — ANI (@ANI) July 6, 2023