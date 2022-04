Ashok Tanwar Joins Aam Aadmi Party: कांग्रेस का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस (TMC) में गए अशोक तंवर (Ashok Tanwar) अब आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) में शामिल हो गए हैं.दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए. पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अशोक तंवर ने पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से मुलाकात की.Also Read - ममता बनर्जी का साथ छोड़ केजरीवाल के साथी बनेंगे अशोक तंवर, कभी राहुल गांधी के करीबियों में होती थी गिनती

Former Congress leader Ashok Tanwar joins Aam Aadmi Party in the presence of AAP leader Manish Sisodia and others pic.twitter.com/wFG1lU2IiS

— ANI (@ANI) April 4, 2022