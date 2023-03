एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव ने Vande Bharat Express का किया संचालन

Mumbai: एशिया की पहली महिला लोको पायलट (Asia’s first woman loco pilot) सुरेखा यादव (Surekha Yadav) के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है क्योंकि वह हाल में शुरू हुई सेमी-हाई स्पीड ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ ट्रेन (Vande Bharat Express) का संचालन करने वाली पहली महिला बन गई हैं.

मध्य रेलवे ने यह जानकारी दी. सुरेखा यादव ने सोमवार को सोलापुर स्टेशन और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के बीच इस सेमी-हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया. रेल मंत्री ने फोटो ट्वीट किए हैं.

मध्य रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन 13 मार्च को निर्धारित समय पर सोलापुर स्टेशन से रवाना हुई और आगमन के निर्धारित समय से पांच मिनट पहले सीएसएमटी स्टेशन पहुंची. विज्ञप्ति में कहा गया है कि 450 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने पर यादव को सीएसएमटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या आठ पर सम्मानित किया गया.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया,” वंदे भारत नारी शक्ति द्वारा संचालित. पहली महिला लोको पायलट श्रीमती सुरेखा यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया.”