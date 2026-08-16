आसिश बनर्जी की मौत के बाद TMC vs BJP, ममता बोलीं- दबाव बनाया..., CM सुवेंदु ने आरोप खारिज किए

पूर्व TMC विधायक आसिश बनर्जी की मौत के बाद बंगाल में सियासत गरमा गई है. सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के उन आरोपों को खारिज किया, जिसमें आसिश पर दवाब बनाने की बात कही गई.

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सुवेंदु अधिकारी ने उन आरोपों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि बनर्जी को किसी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर दबाव में रखा जा रहा था. (Photo from IANS)

पूर्व TMC विधायक आसिश बनर्जी की मौत के बाद बंगाल की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए

ममता और अभिषेक बनर्जी ने सुवेंदु पर कथित मानसिक और राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया

CM सुवेंदु ने कहा कि आसिश के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं था और पुलिस ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया था

पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कथित नोट और दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है

Asish Banerjee Case: पश्चिम बंगाल में बीरभूम के रामपुरहाट स्थित हाटतला पाड़ा में एक TMC ऑफिस के पास पूर्व विधायक आसिश बनर्जी मृत मिले. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी है. उनकी मौत के बाद, बंगाल की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उन आरोपों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि बनर्जी को किसी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर दबाव में रखा जा रहा था. सीएम ने कहा कि आसिश बनर्जी के खिलाफ कोई केस नहीं था और पुलिस ने उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया था. सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि उन्होंने बनर्जी के परिवार से बात की और परिवार ने स्थानीय BJP नेताओं के अच्छे व्यवहार की बात कही है.

आसिश बनर्जी के शव के पास मिला सुसाइड नोट, क्या लिखा था?

रविवार को पुलिस को शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला. इसमें लिखा था कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और राजनीति में आने का उन्हें अफसोस है. नोट में आसिश बनर्जी ने भ्रष्टाचार में शामिल होने या किसी काम के बदले पैसे लेने से इनकार किया. उन्होंने यह भी लिखा कि पार्टी के अंदर कुछ गलत चीजों को वह स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन उनके खिलाफ कभी खुलकर नहीं बोल पाए.

नोट में तारापीठ-रामपुरहाट डेवलपमेंट अथॉरिटी (TRDA) का भी जिक्र किया. उन्होंने कथित तौर पर कहा कि टेंडर, चेक जारी करने, प्लान मंजूरी और NOC से जुड़े फैसलों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें बदनाम करने की कोशिश हुई. उन्होंने परिवार के सदस्यों को राजनीति से दूर रहने की सलाह भी दी और अपने शिक्षक जीवन को याद किया.

ममता और अभिषेक ने BJP पर लगाए दबाव बनाने के आरोप

इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आसिश बनर्जी कथित तौर पर मानसिक और भावनात्मक दबाव से गुजर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि आसिश को बार-बार बदनाम किया गया और झूठे आरोप लगाए गए. वहीं, TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सुसाइड नोट को गंभीर सवाल खड़े करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि एक शिक्षक और जनसेवक के तौर पर आसिश ने लंबे समय तक लोगों की सेवा की. TMC नेता कुणाल घोष ने भी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए राजनीतिक दबाव के आरोप लगाए, हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. सीएम सुवेंदु ने कहा कि पुलिस को उनके फोन रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि वह किन लोगों से संपर्क में थे और कहीं उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा था.

2001 से 2026 तक विधायक रहे आसिश बनर्जी

आपको बता दें कि आसिश बनर्जी छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय थे और पहले शिक्षक पद पर काम कर चुके थे. साल 2001 से 2026 तक वह लगातार रामपुरहाट विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे. उन्होंने डिप्टी स्पीकर के पद के साथ-साथ स्कूल शिक्षा और कृषि जैसे विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली थी. 2026 के विधानसभा चुनाव में BJP के ध्रुब साहा ने उन्हें हराया था. चुनाव हारने के बाद आसिश राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे थे और जून में उन्होंने TMC के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि पार्टी में बने रहने की बात कही थी. अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आसिश की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या इसके पीछे कोई दबाव या अन्य वजह थी.