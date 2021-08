Assam News: असम (Assam) में बदमाशों ने गुरुवार को देर रात सड़क पर खड़े 7 ट्रकों को आग लगा दी, जिससे 5 लोग जिंदा जल गए. यह वाकया दीमा हसाओ में उमरंगसो लंका रोड पर दिसमाओ गांव के पास रात में हुआ है. जानकारी के मुताबिक, (Five people died after miscreants set ablaze seven trucks near Dismao village on Umrangso Lanka road in Dima Hasao last night) असम में दीमा हसाओ के उमरंगसो लंका रोड पर बदमाशों ने सात ट्रकों में आग लगा दी, जिससे पांच लोगों की मौत हो गई.Also Read - 30 साल में दुनिया में दोगुने हुए High BP के मरीज, हर साल 85 लाख लोगों की होती है मौत: स्‍टडी

Assam | Five people died after miscreants set ablaze seven trucks near Dismao village on Umrangso Lanka road in Dima Hasao last night; police investigation underway pic.twitter.com/7kCc4I9a6n — ANI (@ANI) August 27, 2021

जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना पहुंची तो पुलिस टीम घटनास्‍थल पर पहुंची. पुलिस ने ट्रकों के अंदर से जले हुए शवों को निकाला.

पुलिस ने बताया कि मृतकों का पोस्‍टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस जांच शुरू करके आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस घटना के पीछे अपराधियों का पता लगाने में जुट गई है.