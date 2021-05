दीफू: असम-नगालैंड की सीमा के पास पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में रविवार को दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए) के छह उग्रवादी (6DNLA terrorists neutralised) मारे गए. एनकाउंटर में मारे गए उग्रवादियों के पास से चार एके-47 राइफल और गोला-बारूद बरामद हुआ है. Also Read - एक और चक्रवाती तूफान Yaas को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, इन राज्‍यों पर होगा ये असर

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पश्चिम कार्बी आंगलोंग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश सोनोवाल के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और असम राइफल्स के जवानों की टीम ने एक खुफिया सूचना के आधार पर जिले में एक संयुक्त अभियान चलाया.

In a joint operation, Assam Police & Assam Rifles neutralised 6 DNLA terrorists in Dhansiri Area of Karbi Anglong, during the early morning today. A huge cache of arms & ammunition has been recovered: Assam Police

