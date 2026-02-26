By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
इस राज्य ने बनाया अपना 8वां वेतन आयोग, अब सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी
अब करीब 10 साल बाद यह नया आयोग गठित किया गया है. आयोग को वेतन संरचना, भत्तों, पेंशन, सेवा शर्तों की समीक्षा का जिम्मा सौंपा गया है.
असम सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना में बड़े बदलाव के लिए 8वां असम वेतन आयोग, 2026 का गठन कर दिया है. यह फैसला केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग गठन के बाद आया है, और असम ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है. वित्त विभाग की ओर से 23 फरवरी 2026 को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह आयोग राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. आयोग की अध्यक्षता पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष चंद्र दास करेंगे. इसमें कुल 8 सदस्य होंगे, जिसमें वित्त विभाग (पीआरयू) के सचिव सदस्य-सचिव के रूप में शामिल होंगे. गौहाटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतुल महंता को स्पेशल इनवाइट के रूप में शामिल किया गया है.
आयोग का मुख्यालय गुवाहाटी में होगा. पिछला वेतन संशोधन 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ था, जो 7वें असम पे एंड प्रोडक्टिविटी वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित था.
आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर सौंपने का निर्देश है, यानी यह समयसीमा बढ़ाई जा सकती है. रिपोर्ट के आधार पर वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, भत्तों (जैसे DA, HRA आदि) में संशोधन और पेंशन नियमों में बदलाव की उम्मीद है. हालांकि, अभी सटीक फिटमेंट फैक्टर या प्रतिशत वृद्धि की घोषणा नहीं हुई है.
सैलरी कैसे बढ़ेगी?
आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिक पे, ग्रेड पे/पे लेवल, विभिन्न भत्तों और कुल पैकेज में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. पिछले पैटर्न के अनुसार, राज्य अक्सर केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाते हैं, लेकिन यहां असम ने अपना अलग आयोग बनाकर स्वतंत्र समीक्षा की राह चुनी है. संभावित रूप से रिपोर्ट लागू होने की तारीख से प्रभावी हो सकता है, जिसमें एरियर्स का भी प्रावधान हो सकता है.
7 लाख कर्मचारियों को फायदा
इससे राज्य के लगभग 7 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा. कुछ पद जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल, PSU या स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी इससे बाहर रह सकते हैं.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस कदम को कर्मचारी हित में बताया है. यह फैसला विधानसभा चुनाव से पहले आया है, जो कर्मचारियों में सकारात्मक माहौल पैदा कर सकता है.
केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग से कब से सैलरी बढ़ेगी
8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 काउंट होगी, लेकिन वास्तविक बढ़ोतरी (revised pay) और एरियर्स का भुगतान रिपोर्ट मंजूरी के बाद संभावित 2027 में होगा. अगर देरी हुई तो 12-24 महीने के एरियर्स मिल सकते हैं. कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, लेकिन पैसे हाथ में आने में समय लग सकता है.
