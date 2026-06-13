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अब 18 साल से ऊपर के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड! इस राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला; जानिए वजह

Assam Aadhaar Card Rule: असम सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के नए आधार कार्ड पर रोक लगाने का फैसला लिया है. सरकार का कहना है कि इससे अवैध घुसपैठियों को आधार मिलने से रोका जा सकेगा.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: June 13, 2026, 6:32 PM IST
Assam Aadhaar Card
Assam Aadhaar Card (Image: Ai)

Assam Aadhaar Card Rule: असम सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि अब राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद अवैध घुसपैठियों को आधार कार्ड मिलने से रोकना है. यह फैसला असम कैबिनेट की बैठक में लिया गया. हालांकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी.

किन लोगों को मिलेगी छूट

मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और चाय बागान समुदाय के लोगों को मार्च 2027 तक आधार कार्ड जारी किए जाएंगे. इसके बाद इन समुदायों के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा. सरकार का मानना है कि राज्य में आधार कार्ड का कवरेज लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए अब नए आवेदनों की कड़ी जांच की जाएगी.

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विशेष मामलों में क्या होगा

सरमा ने कहा कि अगर किसी खास मामले में 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को आधार कार्ड की जरूरत होगी, तो जिला आयुक्त को राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजना होगा. इसके बाद सरकार जांच करेगी और तय करेगी कि संबंधित व्यक्ति आधार कार्ड पाने के योग्य है या नहीं. यानी अब आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त होगी.

अवैध घुसपैठ रोकने पर फोकस

मुख्यमंत्री के अनुसार कुछ जिलों में आधार कार्ड की संख्या 100 प्रतिशत से भी अधिक पहुंच गई है. ऐसे में सरकार यह पता लगाना चाहती है कि अतिरिक्त आधार कार्ड किन लोगों को जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अवैध बांग्लादेशी नागरिक आधार कार्ड हासिल न कर सके. इसी वजह से यह नया नियम लागू किया जा रहा है.

2027 से पूरी तरह लागू होगा नियम

मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2027 से यह नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा. इसके बाद 18 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. इससे पहले भी राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने के नियमों को सख्त बनाने की बात कह चुकी है. सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य में अवैध घुसपैठ को रोकने और पहचान व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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